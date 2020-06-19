"Граждане и легальные резиденты Кипра смогут свободно передвигаться по контрольно-пропускным пунктам с 21 июня при условии предъявления доказательств, что они не заражены вирусом", — заявил заместитель пресс-секретаря правительства Панайотис Сентонас.

Он отметил, что тест нужно сдать максимум за 72 часа до пересечения границы, а власти намерены проводить выборочные тесты на месте.

В то же время Сентонас не исключает, что решение о снятии ограничений может быть изменено, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Так, проблемным регионом может стать северная часть острова, которая возобновляет авиасообщение с Турцией.

Ранее в пятницу министерство здравоохранения Кипра сообщило, что в аэропортах Кипра будут в случайном порядке проводить тесты на наличие коронавируса у прибывающих. Ожидается, что в следующие недели ежедневно в страну будут прибывать по 1,5 тыс. человек.

20 июня истекает срок действия правила, согласно которому иностранные граждане из 19 стран, для которых открыты границы с Кипром, по прибытии в страну должны предоставить медицинскую справку об отсутствии у них вируса. В числе таких стран — Австрия, Греция, Финляндия, Германия, Норвегия, Болгария и Венгрия.

Возобновление работы туристического сектора необходимо для Кипра, поскольку он составляет 13% экономики страны.