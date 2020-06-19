Согласно решению Федерального совета Швейцарии, с понедельника можно будет организовывать встречи и мероприятия численностью до 1 тыс. человек. Однако организаторы должны будут обеспечивать дистанцию в 1,5 метра между людьми.

В стране продолжает действовать рекомендация по ношению медицинских масок в общественном транспорте.

Между тем, правительство рекомендовало работодателям отказаться от дистанционной работы и вернуть персонал на рабочие места.

Ранее сообщалось, что с 6 июня Швейцария перешла к последнему этапу снятия ограничений.

Швейцария в рамках борьбы против коронавирусной инфекции вводила гораздо более мягкие ограничения на передвижение населения, чем многие другие европейские страны. Тем не менее, властям удалось достаточно быстро взять ситуацию под контроль.

В общей сложности на территории страны COVID-19 заразились более 31 тыс. человек, около 2 тыс. скончались.