"С 15 июня был снят режим обязательной обсервации для всех граждан РФ, которые прибывают в республику. С этого же дня туристы изо всех регионов страны могут забронировать туры и размещение в Крыму, начиная с 1 июля, когда мы открываем туристический сезон. Мы приглашаем всех граждан в Крым. Конечно, хочется принести извинения и за те жесткие меры, которые были приняты до этого, но они были необходимы. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Как отметил Аксенов, благодаря жестким мерам, которые были приняты до карантина, в республике удалось удержать ситуацию с коронавирусом под контролем. "Решение с обсерватором было принято, когда поток людей, которые потенциально должны были ехать в обсерваторы, стал зашкаливать. Условно, у нас на сегодня в общей сложности 1335 коек в обсерваторах, в день выписывается около 50 человек, а прибывает более тысячи", — пояснил он.

По словам главы республики, сегодня в Крыму небольшое число заболевших по сравнению с другими субъектами РФ. "У нас появилась возможность запустить с 15 июня работу практически всех сфер деятельности с соблюдением требований Роспотребнадзора. На сегодняшний день не возобновили работу только кинотеатры, театры, бани и сауны", — сказал он.

Аксенов добавил, что также растет количество рейсов в Крым. "Мы принимаем уже около 50 рейсов ежедневно. Кроме того, на 20% ежедневно растет число проезжающих через Крымский мост. У людей было желание приехать в республику. Просто ранее не позволяли условия", — заключил он.

Всего в республике зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших — 392 человека.