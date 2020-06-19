"Правительство Таиланда сконцентрируется на внутреннем, а не международном туризме в этом году. Пакеты меры поддержки внутренних поездок на общую сумму $718 млн были предложены министерством туризма и спорта и министерством финансов страны. Они предназначены для передового медицинского персонала, постояльцев отелей и тех, кто путешествует местным транспортом. Действовать субсидии будут с июля по октябрь", — пишет портал.

Первый пакет на сумму $77,5 млн будет направлен на финансирование отпуска 1,2 млн медиков. Субсидия составит максимум 2 тыс. бат ($64,6) на туриста, минимальная продолжительность поездки – 2 дня и 1 ночь.

"Все остальные граждане Таиланда в возрасте от 20 лет получат средства из второго пакета мер поддержки на общую сумму $581,4 млн. Правительство оплатит 40% от стоимости ночевок в отелях стоимостью не выше 3 тыс. бат ($96,9), будут субсидированы максимум пять ночей. Пакет покроет пять миллионов ночевок граждан Таиланда в гостиницах за пределами их родных провинций", — сообщает TTG.

Третий пакет мер поддержки на сумму $64,6 млн предназначен для субсидирования расходов туристов на внутренние перелеты, межрегиональные поездки на автобусах и аренду машин. Воспользоваться им смогут 2 млн человек. Субсидия покроет 40% трат, но ограничена 1 тыс. бат ($32,3) на туриста.

Чтобы получить ваучеры, туристам нужно зарегистрироваться в приложении Krungthai Bank (KTB).

"Ожидается, что принятые меры правительством Таиланда поддержки простимулируют 100 млн поездок по стране и принесут доходы 36,8 тыс. ресторанов и 24,7 тыс. объектов размещения", — отмечает портал.

В 2019 году жители Таиланда потратили 400 млрд бат ($12,9 млн) на поездки за границу. В этом году власти страны рассчитывают получить 75% от этой суммы в виде доходов от внутреннего туризма. Туризм в прошлом году составил 18% ВВП Таиланда, но внутренние поездки в этом объеме – лишь 6%.

"Правительство надеется получить как минимум 900 млрд бат ($29 млрд) от внутренних путешествий в этом году, что почти сравнимо с доходом от туризма в 2019 году — 1,28 трлн бат ($41,3 млрд)", — пишет TTG.