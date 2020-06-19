Прием и размещение граждан в санаториях для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения допускается только по медицинским показаниям на основании заключений врачебных комиссий городских государственных медицинских организаций, подчеркивается в сообщении.

Услуги должны предоставляться в соответствии с разработанными стандартами безопасности.

В июне власти города разрешили работу непродовольственных магазинов, предприятий, оказывающих бытовые услуги, сняли запрет на посещение храмов и кладбищ, открыли парикмахерские. Был снят еще ряд запретов. В то же время в городе по-прежнему закрыты предприятия общепита и торгово-развлекательные комплексы, действует "масочный" режим в общественных местах, запрещены массовые мероприятия.

В планах города — открытие с 29 июня, на втором этапе снятия ограничений, навигации по рекам и каналам без питания на борту, а также открытие доступа на детские и спортивные площадки. Также планируется разрешить посещение отдельных парков, выставочных залов и зоопарков.