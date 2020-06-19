"С 20 июня можно будет открыть летние веранды кафе и ресторанов, открыть фитнес-центры с посещением по предварительной записи и учреждения спортивной подготовки (спортшколы) без присутствия родителей", — написал Миронов на своей странице в фейсбуке.

Он добавил, что фитнес-центры не должны загружать свои помещения более чем на 25%.

В регионе в субботу также откроются музеи, зоопарки, санаторно-курортные организации с медицинской лицензией для отдыхающих и библиотеки.

Кроме того, заработают непродовольственные магазины с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров.

В Ярославской области зафиксировано 4295 случаев заражения коронавирусом. 16 человек скончалось.