По его данным, переговоры на эту тему Лондон ведет переговоры с несколькими европейскими странами, в частности, с Португалией.

Ожидается, что 29 июня в Лондоне объявят об открытии нескольких туристических коридоров. Граждане стран, с которыми будут открыты коридоры, не будут обязаны уходить на изоляцию после прибытия в Британию. Британцы, в свою очередь, тоже смогут ездить в эти страны.

Согласно информации источника BBC в авиационной отрасли, ограничения для тех государств, с которыми не будет туристического коридора, могут остаться в силе до конца лета.