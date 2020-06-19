"Государственный Исторический музей и большинство музеев-заповедников готовы уже открыться до 1 июля, Третьяковская галерея и Московский Кремль — 3 июля, Музей Востока — 8 июля. Поступательно где-то к 16 июля все наши учреждения уже могут быть открыты", — сказал Мудров на пресс-конференции в пятницу.

В регионах, по его словам, ситуация складывается немного иначе, в некоторых из них федеральные музеи уже открыты для посетителей.

Он отметил, что из-за эпидемиологической ситуации в стране было принято решение отказаться от единой даты открытия музеев, в том числе в одном регионе, что позволит музеям подготовиться к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом музеи должны открыться не позднее чем через месяц после возвращения сотрудников на работу.