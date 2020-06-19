"Мы всегда начинали навигацию в конце апреля, иногда даже во льдах, потому что водохранилища очищались в разное время. В этом году не вышли ни в апреле, ни в мае. Теперь планируем первый рейс из Москвы 26 июня, это короткий круиз выходного дня Москва – Тверь – Москва на теплоходе "Александр Бенуа". В Москве несколько компаний открывают навигацию в 28-29 июня, но мы первыми, волнуемся. Теплоходы все наши подготовлены, сданы регистры", — рассказал он.

"Мы планируем 28-29 июня открыть навигацию в разных городах России и надеемся, что в тех регионах, куда мы будем заходить, места посещения будут уже открыты. Естественно, предпринимаем все необходимые меры, чтобы обезопасить пассажиров и встречающих на берегу", — добавил генеральный директор круизной компании "Водоход" Ришат Багаутдинов.

Соснин отметил, что в компании не обсуждали повышение цен на круизы как на 2020-й год, так и на 2021-й. "Затраты дополнительные у нас будут однозначно, но в цену билетов мы их не конвертируем. Нам сейчас главное начать работать", — сказал он.

Ришат Багаутдинов также сообщил, что цены повышаться не будут. Он рассказал, что новый теплоход "Мустай Карим", построенный по заказу компании на заводе "Красное Сормово", в ближайшее время будет передан заказчику и отправится в первый рейс 10 июля. Он выполнит круиз Москва – Мышкин.

Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева подчеркнула, что навигация 2020 года будет необычной из-за строгих требований Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. "Все владельцы судов ответственно подошли к этому моменту, расписано все до мельчайших деталей. Все закупают химические средства, средства индивидуальной защиты. Сделали все, чтобы нашим туристам на борту было и комфортно, и безопасно", — сказала она.

Соснин добавил, что пассажирам круизов в этом году будет даже комфортнее из-за требований Роспотребнадзора по соблюдению дистанции. Так, для экскурсий компания будет заказывать больше автобусов, так как в 40-местный автобус будут садиться по 20 человек. Кроме того, столы в ресторанах будут стоять дальше друг от друга. По его словам, единственное неудобство может быть связано с тем, что питание будет организовано в две смены вместо одной.

Глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов сообщил, что в Санкт-Петербурге круизная навигация также должна начаться 28-29 июня.