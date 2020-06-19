"Мустай Карим" уже достраивается, это 5-звездный лайнер, и мы для себя понимаем, что на этом останавливаться не будем. Но надо учесть, что теплоход "Мустай Карим", так же, как и "Петр Великий" для "Московского речного пароходства" строятся с государственной поддержкой", — сказал он на онлайн пресс-конференции в пятницу.

"Под строительство этих судов мы получили целевое долгосрочное финансирование, это лизинговая схема и это позволило приступить к достаточно капиталоемким проектам. Поэтому если аналогичные меры господдержки будут продолжены, то мы будем дальше строить суда. Понимаем уже концептуально какие суда должны быть", — добавил он.

В ходе пресс-конференции Багаутдинов также затронул вопросы работы компании в текущих условиях. "У всех круизных компаний этот год будет убыточный. Размер убытков будет зависеть от того, когда мы начнем работать, и как долго мы будем работать. Мы предприняли меры, чтобы убытки минимизировать, добавили новые маршруты, продлили расписание, надеемся, что нам удастся в эту навигацию ходить до конца ноября", — сказал он.

По его словам, в навигацию текущего года выйдет 14 из 26 теплоходов судоходной компании.

Глава "Водохода" также отметил, что компания не планирует повышать стоимость круизов. "Мы цены в этом году однозначно повышать не будем. Да, у нас в этом году возникнут дополнительные расходы, но мы идем на них, мы идем осознанно, нам важно выйти в навигацию", — сказал он.