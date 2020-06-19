"Мы рекомендуем туристам обращаться к туроператорам, потому что именно чартерные рейсы, специальные цены в гостиницах, которые у них есть, показывают, что цены не выше, а даже ниже. При этом мы наблюдаем и скидки от авиакомпаний до 50%. Самолеты не загружены, гостиницы только начинают продавать места. Если смотреть на цены, то стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тыс. рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Горина, доходы туристов после трехмесячного пребывания дома значительно сократились, и они не готовы переплачивать за путешествия.

"Речь идет не о снижении цен на поездки, а об установлении, прежде всего, тех цен, которые были. У нас есть инфляция, поэтому в пик сезона, конечно, могут происходить изменения в зависимости от цен на топливо и затрат отелей и санаториев, связанных с рекомендациями Роспотребнадзора. Это вызов туроператорам", — подчеркнул эксперт.