Глава японской авиакомпании Юдзи Акасака обнародовал финансовый план Japan Airlines на ежегодном собрании акционеров в пятницу.

Второй по величине в Японии авиаперевозчик уже привлек около 250 млрд иен от кредиторов и планирует заручиться кредитной линией в объеме 250 млрд иен до конца месяца, пишет Financial Times со ссылкой на представителя компании.

Главный финансовый директор Japan Airlines Хидеки Кикуяма сказал акционерам, что компания готовится к длительному периоду турбулентности в сфере туризма, отметив, что у авиаперевозчика не будет проблем с финансированием, даже если полеты не возобновятся до сентября.

Конкурент компании, Ana Holdings, сообщил, что планирует получить кредитную линию в объеме 950 млрд иен для преодоления финансовых трудностей, связанных с кризисом.