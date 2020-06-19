"(Открывать туристический сезон — ИФ) преждевременно", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе комитета в пятницу, озвучивая позицию руководства.

В ведомстве отметили, что не могут запретить туристам приезжать, но и позвать в город не готовы.

"Сейчас обстановка в городе не способствует (открытию сезона — ИФ), действуют ограничения, туристские услуги не оказываются, музеи и все, что интересует туристов, закрыто. Конечно, в Петербург приезжают в командировки, в гости к родным, но для туристов ситуация не стабилизировалась. Как только ситуация стабилизируется, мы сможем (пригласить туристов — ИФ), открыть отрасль", — сказал собеседник.

В начале месяца новый глава комитета Сергей Корнеев сообщал в интервью изданию "Фонтанка.ру" о планах перезапуска отрасли с 20 июня, но пока только для жителей Петербурга и немногочисленных гостей. По его словам, через две недели после этого можно принимать иногородних туристов.

Пока власти города не сообщали о снятии ограничений, касающихся туристической сферы.