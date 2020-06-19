"По итогам 2020 года мы ожидаем сокращения круизного пассажиропотока процентов на 70 от стандартных показателей. Причина – в том, что приостановлен въезд иностранных туристов. Почти половина круизных теплоходов работают с зарубежными туристами между Москвой и Санкт-Петербургом. Надежда есть только на сентябрь, когда, может быть, будет восстановлено международное авиасообщение", — рассказал он журналистам в пятницу.

Он добавил, что на рейсовых маршрутах в России пассажиропоток упадет примерно на 50%. "Много различных линий в Сибири — на Оби, Енисее, Лене и других реках – не приостанавливали работу в период пандемии. Но пассажиропоток на них резко снизился из-за самоизоляции, итоговые потери будут около 50%", — сказал Анисимов.

"Конечно, пандемия нанесла сокрушительный удар по отрасли круизных перевозок. На сегодняшний день ни одна компания не заработала. Но мы надеемся, что уже с этого года все начнет восстанавливаться, а навигация в следующем году пройдет в полном объеме", — добавил он.

Директор по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты судоходства Анна Исаева заметила, что круизные компании очень ждут помощи от государства.

"На совещании у президента 7 мая наша отрасль признана одной из пострадавших от пандемии, но до сих пор не вышли нормативные документы из Минфина, Минэкономразвития и правительства по мерам поддержки, которые могут получить наши судовладельцы. И, конечно, они их очень ждут, так как уже несколько месяцев несут большие убытки и им крайне нужна помощь. При высоких постоянных расходах доходная часть равна нулю – май мы не работаем, июнь тоже", — сказала она.

Генеральный директор круизной компании "Водоход" Ришат Багаутдинов также отметил, что год будет убыточным для всех без исключения круизных компаний.

"В этом году мы не смогли начать навигацию в апреле, как обычно, два месяца мы потеряли. У всех круизных компаний 2020 год будет убыточным, разница – только в размере убытков. Чтобы их минимизировать, мы ввели новые маршруты, а также надеемся продлить навигацию до конца ноября", — рассказал он.