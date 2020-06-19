"В общей сложности, размер сокрытых от налоговых органов денежных средств составил более 14 млн рублей", — говорится в сообщении.

По версии следствия, руководство "Татфлота" с июня 2019 года по март 2020 года при наличии просроченной недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 186 млн. рублей, перечисляло выручку от расчетов с дебиторами не на свои расчетные счета, арестованные налоговиками, а на счета контрагентов-поставщиков.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

Комментарием "Татфлота" "Интерфакс" пока не располагает.

Судоходная компания "Татфлот" владеет более 85% пассажирского и грузопассажирского флота Татарстана, говорится на сайте компании.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", генеральным директором АО "СК Татфлот" является Ильдар Тимергалиев, также возглавляющий ООО "Волжская буксирная компания", бенефициаром которой является владелец ПСО "Казань" Равиль Зиганшин.