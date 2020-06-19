Торговые центры откроют 22 июня. "Будут открыты только магазины в торговых центрах, о возобновлении работы фудкортов, кинотеатров, детских комнат речи не идет", — подчеркнул Ведерников.

Он уточнил, что сохраняется запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров без родителей.

Летние кафе и веранды в регионе также смогут принимать посетителей с 22 июня. "На примере Москвы мы увидели, что сфера общественного питания может работать в режиме веранд и летних кафе, но с соблюдением всех мер безопасности", — сказал Ведерников.

Глава региона отметил, что можно рассмотреть возобновление работы баз отдыха, отменить в них обсерваторы. По его словам, разработан детальный регламент работы баз отдыха, согласованный с Роспотребнадзором.

Статистика прироста заболевших за текущую неделю, как отметил Ведерников, варьировалась от 41 до 95 новых случаев в сутки, "трехзначных значений не наблюдалось". Некоторые очаги коронавируса уже практически ликвидированы — это островский отдел пенсионного фонда и порховский водоканал.

Губернатор добавил, что на "Великолукском мясокомбинате", где зафиксирован очаг инфекции, выявлено 80 контактных лиц. В еще одном очаге инфекции — в Псковской областной психиатрической больнице — зафиксировано 32 заболевших, они переносят инфекцию бессимптомно.

В Псковской области, по данным на 19 июня, количество выявленных случаев COVID-19 достигло 2 тыс. 183, прирост за сутки составил 95 человек. Выздоровели 705 пациентов, скончались 19.