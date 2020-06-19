Отмечается, что с 19 июня в регионе начнут работать музеи и библиотеки. Для посещения нужно будет предварительно записаться, а также соблюдать дистанцию пять метров в помещении.
Кроме того, открываются летние веранды и терассы кафе при стационарных предприятиях общественного питания и придорожных кафе. Начинают работу зоопарки с использованием средств индивидуальной защиты, в закрытых помещениях с ограничением посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров.
Начинают работу салоны красоты, массажные салоны и солярии.
Сообщается, что открываются гостиницы при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров.
Также начнут работу рынки и ярмарки непродовольственных товаров.
В сообщении говорится, что открываются непродовольственные магазины с увеличением площади до 800 кв. метров площади при наличии отдельного входа. В торговом зале таких магазинов можно находится исходя из расчета один человек на 4 кв. метра.
Поясняется, что разрешено проводить индивидуальные занятия образовательных программ дополнительного профессионального образования взрослых.
Также открываются кладбища.
При этом сохраняется режим самоизоляции граждан старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.