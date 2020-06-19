Отмечается, что с 19 июня в регионе начнут работать музеи и библиотеки. Для посещения нужно будет предварительно записаться, а также соблюдать дистанцию пять метров в помещении.

Кроме того, открываются летние веранды и терассы кафе при стационарных предприятиях общественного питания и придорожных кафе. Начинают работу зоопарки с использованием средств индивидуальной защиты, в закрытых помещениях с ограничением посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров.

Начинают работу салоны красоты, массажные салоны и солярии.

Сообщается, что открываются гостиницы при условии использования из общего номерного фонда не более 20 номеров.

Также начнут работу рынки и ярмарки непродовольственных товаров.

В сообщении говорится, что открываются непродовольственные магазины с увеличением площади до 800 кв. метров площади при наличии отдельного входа. В торговом зале таких магазинов можно находится исходя из расчета один человек на 4 кв. метра.

Поясняется, что разрешено проводить индивидуальные занятия образовательных программ дополнительного профессионального образования взрослых.

Также открываются кладбища.

При этом сохраняется режим самоизоляции граждан старше 65 лет и жителях области с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.