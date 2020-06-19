"У нас довольно четко просчитано количество посетителей по санитарной норме, и получается, что мы ежедневно сможем принять в Нижнем парке, Александрии и парке Ораниенбаума порядка 9 тысяч человек. Небольшие парки — в Стрельне, на островах, Верхний сад работать, увы, не будут", — отметила Кальницкая в интервью "Интерфаксу".

Она добавила, что после соответствующего распоряжения правительства города об открытии парка понадобится четыре дня на подготовку к приему посетителей.

"Надо будет нанести разметку на асфальте, установить автоматы для продажи масок, выполнить, как говорится, работы "последнего часа". В целом мы и сейчас полностью готовы и только ждем приказа", — сказала директор ГМЗ.

По ее словам, фонтанная система многократно протестирована, парки все в очень хорошем состоянии, так как специалисты работают уже достаточно давно.

"Растения высаживаются по традиционному регламенту, в нужное время, поэтому партеры в парках также хороши, как всегда", — сказала Кальницкая.