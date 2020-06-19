"Плавучий музей будет участвовать в реконструкциях и служить объектом показа как часть военной экспозиции Историко-краеведческого музея Геленджика. Посетителей ждет уникальный образчик военно-морской морской техники времён Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Бронекатер "БК-73" 1938 года постройки был поднят со дна Керченского пролива во время строительства Крымского моста в 2014 году. Корабль полностью восстановлен на Тольяттинском судоремонтном заводе и превращён в плавучий музей Александром Елкиным и его командой единомышленников из Морского поисково-исследовательского центра.

По данным поисковиков, "БК-73" затонул в ноябре 1943 года во время Керченско-Эльтигенской десантной операции. Восстановленная боевая машина пришла в Геленджик из Тольятти своим ходом, преодолев почти 2,5 тыс. километров пути. На борту — оригинальные пушки и пулеметы, а также капитанская рубка с фотографиями командира и экипажа.