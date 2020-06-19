"В Сочинский национальный парк с коллективным письмом обратились жители поселка Верхний Юрт, Хостинского района курорта. Они пожаловались на кавказского бурого медведя, который стал постоянным гостем приусадебных участков", — сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник отдела по охране животного мира, старший охотоведа ФГБУ "Сочинский национальный парк" Реваз Пруидзе.

Он отметил, что количество выходов медведей к людям увеличилось из-за отсутствия в этот период в лесу кормовой базы: каштан, бук, ягоды еще не созрели.

"В это время в Сочи медведи всегда приходят к людям за едой. Недавно медведь утащил козу, разорил четыре улья, постоянно хищники воруют у людей кроликов, птицу, часто разоряют виноград", — рассказал Пруидзе.

По его словам, в таких случаях жителям дач и садоводческих хозяйств, которые находятся близ леса, необходимо принимать меры безопасности.

"Шакалов, медведей и енотов привлекают кормовые запахи. Поэтому отходы нельзя оставлять на своей территории, их надо вывозить или уничтожать. Если есть фруктовые деревья и виноград, необходимо за забором расчищать территорию, потому что никакой зверь не любит открытое пространство. Пасечникам мы рекомендуем устанавливать электрозабор, который является отличной защитой от диких зверей", — посоветовал Пруидзе.

Он напомнил, что в Сочи были случаи нападения хищников на людей.

"В 2016 году в селе Ордынка медведь загрыз 70-летнюю местную жительницу. У нее был самый крайний дом, забор которого граничил с лесом. К яблоне пришла медведица с медвежатами, а пенсионерка вышла на них с собаками. Защищаясь, медведица загрызла женщину", — рассказал собеседник агентства.

После этого случая охотники стали получать лицензию на отстрел медведя.

"Если медведь зайдет в дом и угрожает жизни и здоровью человека, мы его сможем отстрелить, имея на руках лицензию", — отметил Пруидзе.

По его словам, на территории Сочинского национального парка, который расположен на площади порядка 200 га, обитают порядка 300 особей бурого медведя.

Между тем, в социальных сетях участились видеоролики о блуждающих медведях по территории сочинских горных курортов, в отсутствии человека.