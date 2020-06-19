Так, на следующей неделе смогут открыться предприятия общественного питания, предполагающие обслуживание на открытом воздухе, в том числе на летних верандах и террасах, при наличии стационарного предприятия общепита с полным набором производственных цехов.

Для открытия предприятия общепита должны выполнить ряд условий: необходимо расставить столы на расстоянии не менее чем в 1,5 метрах друг от друга; поверхности, наиболее интенсивно контактирующие с руками посетителей, требуется регулярно обрабатывать дезинфицирующим раствором. Также важно минимизировать очереди и скопления клиентов.

В регионе продолжают функционировать предприятия общепита, работающие навынос, организующие доставку заказов, а также столовые организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они находятся.