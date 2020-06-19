"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7972 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2610 (32,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, суточный прирост продолжил снижаться и вплотную приблизился к показателю за 1 мая (7933). Именно в конце апреля — начале мая в России произошел резкий скачок суточного прироста новых случаев COVID-19: 29 апреля было 5,8 тыс., 30 апреля — уже 7,0 тыс., 1 мая — 7,9 тыс., 2 мая — 9,6 тыс.

Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 569 063 случаев коронавирусной инфекции, 7 841 умерших и 324 406 выписанных (10 443 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 816. Россия по общему количеству случаев коронавируса по-прежнему на третьем месте в мире после США (2,19 млн) и Бразилии (978 тыс.).

В Москве зафиксировано 1136 новых случаев COVID-19 за сутки, 48 умерших и 2003 выздоровевших.

Еще 646 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Московской области, 259 — в Ханты-Мансийском АО, 254 — в Свердловской области, 228 — в Санкт-Петербурге, 219 — в Нижегородской области, 203 — в Воронежской области, 166 — в Челябинской области, 164 — в Иркутской области, 151 — в Красноярском крае, 139 — в Ростовской области, 137 — в Ставропольском крае, 122 — в Ульяновской области, 121 — в Ямало-Ненецком АО, 118 — в Архангельской области, 116 — в Саратовской области, 115 — в Тыве, 114 — в Коми, 108 — в Новосибирской области, 107 — в Волгоградской области, по 103 — в Омской области и Приморском крае. В других регионах страны число новых случаев за сутки не превышает 100.

Помимо Москвы, больше всего умерших от COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге (37). Еще 9 пациентов не удалось спасти в Челябинской области, 8 — в Пермском крае, 7 — в Нижегородской области, 5 — в Ульяновской области, по 4 — в Тульской, Ростовской, Свердловской, Иркутской, Московской областях, Красноярском крае. По 3 — в Дагестане, Томской области, Ставропольском крае. По два умерших в Ивановской, Курской, Тамбовской, Тверской, Архангельской, Кировской, Новосибирской, Воронежской областях, Приморском крае. По одному летальному исходу в Кабардино-Балкарии, Мордовии, Татарстане, Удмуртии, Ямало-Ненецком АО, Хакасии, Волгоградской, Пензенской, Владимирской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Вологодской, Астраханской областях, Хабаровском крае.

Роспотребнадзор в пятницу сообщает, что в России по последним данным (по состоянию на 18 июня) проведено 16,32 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию, под меднаблюдением находилось 310 456 человек.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил уменьшаться, снизившись до 0,77 (накануне — 0,80; 17 июня — 0,91). В России этот показатель составляет 0,92 (накануне 0,91).