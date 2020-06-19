"У всех свои проблемы и тем не менее, я думаю, что придется перекраивать планы гастрольные, но в 2021 году все состоится, несмотря на все пандемические кошмары. Коронавирус коварен и ведет он себя самым таким сложным образом, но тем не менее я думаю, что культурная жизнь, она и не прерывалась, но она вернется к такому привычному состоянию где-то к весне следующего года. Я надеюсь, что мир окончательно от этих ограничений освободится", — сказал Швыдкой "Интерфаксу".

Он отметил, что из-за коронавируса "большие мировые туры выдающихся звезд будут сдвинуты, но тут уже ничего не сделаешь, надо будет применяться к новым обстоятельствам". Также он сообщил, что из-за закрытия до конца года Метрополитен Опера, придется изменить совместные планы оперы и Большого театра, они будут перенесены на следующий год.

Кроме того, Швыдкой отметил, что еще одним обстоятельством переноса гастролей является обязательный карантин из-за коронавируса. "Тут вопрос еще связан с тем, что никакие гастролеры не хотят проходить режим карантина, например. Когда Москва откроется для иностранцев, которым не надо будет проходить 14-дневный карантин, будут ограничиваться лишь тестом на коронавирус, я думаю, что в этом смысле все начнет дышать значительно легче", — сказал спецпредставитель президента.

При этом, как подчеркнул Швыдкой, гастрольная деятельность, пусть и с ограничениями, но возобновляется. "Буквально позавчера состоялся концерт Дениса Мацуева в Берлине, скоро Валерий Гергиев будет дирижировать в Берлине, где используют такую определенную на сегодняшний день пандемическую рассадку публики. Откроется Зальцбургский фестиваль с 1 августа по 30 августа, его программа сократилась в четыре раза, но тем не менее там будут представлены и русские музыканты, и прежде всего Теодор Курентиз, который был ключевым дирижером этого года", — рассказал Швыдкой.

Также он рассказал о международных планах. "Я надеюсь, мы возобновим проект, который связан с 30-летие Российско-Корейских отношений, это год дружественных обменов. Идет проработка года и региональных обменов и с Японией, и с Францией, я надеюсь, что они каким-то образом все-таки реализуются", — сообщил Швыдкой. Также он напомнил, что и-за коронавируса было перенесено открытие года российской культуры в Японии, которое планировалось в марте, "сейчас мы установили дату 9 сентября и я надеюсь, что мы это все реализуем".

В конце августа, как сообщил собеседник агентства, в России начнется год Германии, а в середине сентября будет закрытие двухлетие "Года научных академических партнерств" с ФРГ.