По словам Никитина, которые приводит его пресс-служба, кафе и рестораны, наверное, в наибольшей степени пострадали от последствий распространения коронавируса".

"Сфера общественного питания, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, может открыться только на третьем этапе. Но нам удалось достичь компромисса с главным санитарным врачом России о том, что мы откроем летние веранды и террасы уже на первом этапе. Отмечу, что все организации этой отрасли продолжат получать субсидии на выплату заработной платы и оплаты услуг ЖКХ", — сказал Никитин.

За столиком в открытых летних кафе смогут находиться не более четырех посетителей. Нельзя проводить массовые мероприятия, например, банкеты.

По данным пресс-службы, закрытые залы смогут открыть "рестораны и кафе, которые подключатся к системе видеоаналитики".

"Еще одно условие — заполнение не более 30% посадочных мест в помещениях и крытых террасах и верандах. Там также будет действовать ограничение — не более четырех человек за столиком", — говорится в сообщении.