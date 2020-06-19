Температура воздуха в городе может достичь 30-32 градусов, из-за чего объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Предупреждение действует до 10:00 19 июня. "Оранжевый" уровень опасности предполагает вероятность стихийных бедствий и нанесение ущерба.

Подобное предупреждение объявляется в столичном регионе уже третьи сутки подряд. В среду в Москве был побит абсолютный температурный рекорд 1892 года, воздух тогда раскалился до 31,4 градуса. В четверг был превзойдет температурный максимум 1975 года, синоптики зафиксировали температуру 30,5 градуса.

Температурный рекорд для 19 июня принадлежит 1897 году, тогда в Москве было зафиксировано 31,8 градуса.