"Предварительно, около 20:00 мск 7-летний ребёнок получил поражение током вследствие удара молнии. Мальчик погиб", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошёл в Ломоносове на побережье Финского залива, где ребёнок отдыхал с родителями в загородном отеле.

Как сообщалось, вечером, после 19:00, в Петербурге началась гроза с градом и сильными порывами ветра.

Горожане уже делятся в соцсетях фотографиями последствий непогоды: на снимках — поваленные деревья, сломанные светофоры и дородные знаки, "плавающие" по дорогам автомобили.