"Нам нужно вновь сгладить прямую (заражений — ИФ), и мы примем необходимые меры, чтобы остановить этот рост. На этой стадии возникает вопрос о воздушных перевозках, но мы не собираемся их возобновлять в скором времени", — приводит его слова издание.

"Без сомнений, нам необходимо остановить распространение болезни. Она возвращается", — подчеркнул премьер.

Ранее на этой неделе в Израиле зафиксировали рекордно высокое число заражений COVID-19 с конца апреля — свыше 250 новых случаев за день. Больше всего заражений выявлено в Тель-Авиве, который считается сейчас эпицентром новых заражений.

В Израиле коронавирусом на настоящий момент болеют свыше 4 тыс. человек, а всего он выявлен у 19,8 тыс. Скончались при этом 303 человека.

В Израиле в середине марта ввели меры предосторожности, а затем и режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Эта страна одна из первых в мире закрыла свои границы для туристов. Ослаблять ограничительные меры начали в конце мая и начале июня.

Въезд в Израиль до сих пор запрещен для иностранцев, а те израильтяне, которые возвращаются в Израиль из-за рубежа, должны отправиться на двухнедельный карантин после прибытия. Пока неизвестно, когда Израиль возобновит международное авиасообщение. Израильские СМИ полагают, что это случится не ранее августа или даже сентября.