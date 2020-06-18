По его словам, с понедельника в городе смогут открыться парикмахерские, барбер-шопы, а также офисы.

"Мы видим прогресс (в борьбе против коронавируса — ИФ). Пришло время, чтобы все готовились ко второму этапу снятия ограничений", — сказал де Блазио.

На прошлой неделе Нью-Йорк начал постепенно ослаблять ограничения. Работу возобновили магазины розничной торговли.

По состоянию на 18 июня, в штате Нью-Йорке диагностировано более 406 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 30 тыс. инфицированных скончались.

Всего в США выявлено более 2,2 млн случаев заболевания COVID-19, количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превышает отметку в 120 тыс.