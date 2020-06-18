Рейсы запланированы в рамках летнего расписания, действующего до 24 октября 2020 года, и будут выполняться дважды в неделю по каждому направлению на воздушных судах Boeing-737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Храброво", ранее самолеты Nordwind выполняли регулярные рейсы лишь по маршрутам Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург.

В связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2 млн 369 тыс. человек.