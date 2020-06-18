"Сегодня Артур Парфенчиков (глава региона — ИФ) подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Среди важных изменений — снятие запрета на работу санаторно-курортных организаций с 22 июня", — говорится в сообщении.

Кроме того, с четверга разрешается перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом при использовании водителями, кондукторами, членами экипажей судов и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток). Также при входе в салон транспорта должны оборудоваться места для дезинфекции рук.

"Для гостиниц, мотелей, турбаз вводится новое правило: при предоставлении мест для временного проживания лицам, работающим вахтовым методом, и приезжим сезонным рабочим не допускается прием и размещение иных граждан", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 15 июня власти Карелии вернули масочный режим в общественных местах, но сняли ряд других ограничений. В частности, возобновилась работа общественного транспорта и был снят запрет на посещение туристами Валаамских остовов и Соловков.

По данным регионального оперштаба, в Карелии выявлено 934 случая коронавируса, прирост за сутки составил 22 заболевших. С начала пандемии в республике скончались пять человек с COVID-19.