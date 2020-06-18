"17 июня из Курска совершен первый в текущем году авиарейс в направлении города Симферополь. Авиакомпания "ИрАэро" будет осуществлять перевозки еженедельно по вторникам", — говорится в сообщении.

Перелеты осуществляются на российском лайнере SSJ-100, рассчитанном на 100 посадочных мест. Первым рейсом в Симферополь отправились 42 пассажира. Как сообщил "Интерфаксу" директор КПКО "Курскаэропорт" (управляющая компания аэропорта Курска) Валерий Стоянов, "ИрАэро" планирует выполнять рейсы по указанному маршруту до 29 сентября. Парк воздушных судов "ИрАэро" (базируется в Иркутске) состоит из самолетов трех типов: SSJ-100, Ан-24/26/26-100 и Bombardier CRJ-200.