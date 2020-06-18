"Сегодня перед всеми регионами стоит задача придать импульс развитию внутреннего туризма. Наша область — одно из приоритетных направлений. Нам необходимо создать на своем рынке такие конкурентные предложения, чтобы российские граждане могли выбирать среди многих прочих вариантов именно наш комфортный и доступный отдых", — заявил губернатор Антон Алиханов на заседании совета по туризму, слова которого цитирует пресс-служба.

Губернатор отметил, что в условиях ограничительных мер на территории региона правительство области осуществляет комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. В том числе предприняты серьезные шаги для восстановления индустрии гостеприимства. На эти цели выделяется 100 млн рублей.

Глава региона также отметил, что туристический бизнес должен более активно заявляться на действующие программы поддержки предпринимательства. Так, например, недавно стартовала выдача льготных займов на поддержку рынка труда. Сегодня разрабатывается порядок предоставления областных предпринимателям в сфере общественного питания и гостиничных услуг. Ее размер будет зависеть от среднегодовой штатной численности и среднемесячной заработной платы в 2019 году.

"Это так называемая субсидия на рестарт, на запуск объектов малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства можно будет направить на приобретение масок, перчаток для персонала, санитарную обработку всех помещений, то есть на поддержку необходимого эпидемиологического порядка", — сообщил министр культуры и туризма Андрей Ермак.

В ходе заседания было озвучено, что не позднее 1 июля планируется возобновить работу музеев и объектов экскурсионного показа, летних кафе, а также коллективных средств размещения для всех категорий постояльцев. При этом заведения должны будут строго выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

В рамках заседания была анонсирована разработка мобильного приложения для продвижения туристского продукта региона. Уникальная цифровая платформа будет создана с учетом предложений бизнеса.

Как сообщалось, полноценный старт туристического сезона в Калининградской области будет дан с момента отмены режима 14-дневной обсервации для граждан, прилетающих в регион из других городов России.