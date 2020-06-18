"Мы понимаем, что проблема существования в закрытом пространстве — одна из основных с точки зрения распространения вируса. Если мы говорим об организации концертной деятельности, сейчас это то, что мы проработали и предоставили в Роспотребнадзор. (...) Мы будем прорабатывать начало июля, возможно, это будет середина июля", — сказала она в ходе посещения Московского художественного театра им. А. П. Чехова.

По ее словам, организация концертов будет зависеть от эпидемической ситуации в конкретном регионе.

"Впереди пора отпусков, люди отправятся на море. И есть традиция вечерних концертов на свежем воздухе. (...) Об этом просят и зрители, и исполнители. Будем прорабатывать и надеяться, что это случится как можно скорее", — отметила она.

Ведомства также определят варианты рассадки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. В будущем документе будут в том числе прописаны меры гигиены музыкальных инструментов и реквизита, а также рассадки коллектива во время репетиций.