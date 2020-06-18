"Мы боялись скученности посетителей и держали его закрытым. Но если ситуация будет нормальной, как я говорил, то, скорее всего, 23 числа мы примем решение и откроем "Зарядье", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в четверг, отвечая на вопросы москвичей.

Тем не менее, мэр призвал москвичей внимательно относиться к требованию соблюдать социальную дистанцию и не ходить в места, где слишком много людей.

"Прошу вас убедительно, если там большая скученность, много посетителей, выберите другое время, выберите другое место. Не надо вот, что называется, бросаться во все тяжкие! Все равно риск заражения коронавирусом сохраняется, нужно беречь себя. И стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные", — сказал Собянин.

В целом, по его словам, власти Москвы, постепенно снимая ограничения в городе, оценивают влияние таких шагов на заболеваемость. Перед тем, как 23 июня снимать очередную порцию ограничений (среди них, например, работа бассейнов и спортивных залов), власти сверятся со статистикой COVID-19 и мнением санитарных врачей. Сейчас, сказал Собянин, все планы по снятию ограничений в силе.

"Надеюсь, что так оно и произойдет. Пока никаких тревожных сигналов, которые говорят об обратном, нет", — сказал мэр столицы.