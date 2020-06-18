«На очередном заседании совета директоров АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» избран новый состав совета. В него вошли начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова Иван Миронов, председатель комитета по транспорту города Кирилл Поляков, председатель комитета по инвестициям Роман Голованов, председатель комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга Александр Жуков, заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Герман, заместитель председателя комитета по транспорту Алексей Львов, заместитель председателя комитета финансов Ильгиза Хафизова и генеральный директор АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин», — говорится в сообщении.

Как уточняет администрация, председателем совета стал Сергей Корнеев, который недавно был назначен главой комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Помимо кадровых вопросов, участники заседания обсудили работу порта с учетом пандемии коронавируса.

В 2019 году Петербург посетило порядка 880 тысяч круизных и паромных туристов, 90% из них — это граждане США и стран Европы. Общий объем вклада круизного туризма в экономику города ежегодно составляет порядка 9 млрд рублей. Всего за прошлый год в городе побывало 10,4 млн туристов, среди них 4,9 млн составили иностранцы. В Санкт-Петербурге пассажиры паромов и круизных лайнеров могут находиться без визы 72 часа.