Количество рейсов в аэропорту продолжает увеличиваться: в начале июня воздушная гавань принимала ежедневно 13 рейсов, к середине июня их число выросло до 17, а с начала июля аэропорт будет принимать 42 рейса в сутки.
В сообщении отмечается, что аэропорт реализовал целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников компании. Так, на входах в терминал установлены тепловизоры для замера температуры каждого входящего, а для прилетающих пассажиров есть услуга дезинфекции багажа. В местах потенциального скопления пассажиров нанесена разметка, напоминающая о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м.
Помимо этого, продолжается усиленная санитарная обработка помещений и поверхностей в аэровокзале, а также спецтехники и воздушных судов. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходят термометрию перед началом рабочего дня.
На ограниченный режим работы аэропорт перешел с 29 марта.
Как сообщалось, 1 июня отменили сокращенный режим работы другие аэропорты группы — в Краснодаре и Сочи.
"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек.