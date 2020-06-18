"С 15 июня аэровокзал международного аэропорта Анапа открыт для круглосуточного посещения, а с 22 июня в круглосуточном режиме аэропорт начнет принимать и выпускать воздушные судна", — говорится в сообщении.

Количество рейсов в аэропорту продолжает увеличиваться: в начале июня воздушная гавань принимала ежедневно 13 рейсов, к середине июня их число выросло до 17, а с начала июля аэропорт будет принимать 42 рейса в сутки.

В сообщении отмечается, что аэропорт реализовал целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности пассажиров и сотрудников компании. Так, на входах в терминал установлены тепловизоры для замера температуры каждого входящего, а для прилетающих пассажиров есть услуга дезинфекции багажа. В местах потенциального скопления пассажиров нанесена разметка, напоминающая о необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 м.

Помимо этого, продолжается усиленная санитарная обработка помещений и поверхностей в аэровокзале, а также спецтехники и воздушных судов. Сотрудники аэропорта обеспечены средствами индивидуальной защиты и ежедневно проходят термометрию перед началом рабочего дня.

На ограниченный режим работы аэропорт перешел с 29 марта.

Как сообщалось, 1 июня отменили сокращенный режим работы другие аэропорты группы — в Краснодаре и Сочи.

"Базэл Аэро" объединяет аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. В 2019 году вместе они обслужили более 13 млн человек.