"С 18 июня визовый центр Италии по адресу Малый Толмачевский переулок 6/1 открыт на выдачу уже готовых паспортов, получение которых было оформлено в этом офисе. Выдача будет производиться с 09:00 до 13:00 при наличии необходимых документов", — говорится в сообщении.

Посетили должны быть в масках и перчатках.

"Все остальные визовые центры, в том числе офисы на Киевской и Мытной в Москве остаются временно закрытыми. Прием и выдача документов, обработка входящих звонков и запросов по электронной почте не производятся", — отмечается на сайте центра.

Власти Италии в начале июня почти полностью сняли ограничения, введенные в период распространения коронавирусной инфекции. Разрешено беспрепятственное перемещение внутри страны, также открыты границы для гостей из стран Европы без соблюдения двухнедельного карантина.

Италия и Россия также обсудили возможность восстановления туропотоков между странами и скорейшее снятие ограничений на международное авиасообщение.

Италия стала третьим по популярности направлением для российских туристов в 2019 году, ее посетили более 1,2 млн россиян.