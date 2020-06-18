Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в марте-мае составил $4,37 млрд, или $6,07 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $451 млн, или $0,65 на акцию, годом ранее.

Показатель включает в себя разовые списания в размере $2 млрд, частично связанные с необходимостью возврата оплаченных туров после вспышки COVID-19 на принадлежащем Carnival круизном лайнере Diamond Princess. Примерно половина гостей, забронировавших туры в минувшем квартале, потребовали возврата средств, отмечают в компании.

Без учета списаний, а также других единовременных расходов, убыток Carnival в минувшем квартале составил $3,3 на акцию при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $1,52 на акцию.

Квартальная выручка Carnival сократилась до $700 млн по сравнению с $4,8 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $809 млн.

В компании отмечают рост числа бронирований круизов на следующий год. Количество мест в круизных лайнерах Carnival, доступных для покупки в 2021 году, находится около рекордных уровней, при снижении цен на 1-5%.

Акции Carnival теряют в цене 7% в ходе предварительных торгов в четверг. Их стоимость упала на 62% с начала текущего года.