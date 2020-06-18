Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на совещании обсуждались вопросы текущих темпов и прогноза распространения коронавируса в отдельных регионах России, возобновления плановой медицинской помощи в ранее перепрофилированных лечебных учреждениях и создания резерва "коронавирусных" коек.

Кроме того, была затронута тема организации безопасного приема отдыхающих в курортных регионах. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов РФ. Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России, ее возглавляет Собянин.