"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграм",- говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что "готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

В настоящее время совместными усилиями с ведущими российскими и зарубежными интернет-компаниями еженедельно в среднем удаляется материалов: 2,5 тыс. пропагандирующих суицидальное поведение, 1,3 тыс. — экстремистского и террористического характера, 800 пропагандирующих употребление наркотиков, о местах их приобретения и 300 — с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что поддерживает инициативу депутатов от "Справедливой России" о разблокировке мессенджера в РФ, по его мнению, это способствовало бы развитию инновационной и национальной безопасности России, так как компания активно борется с проявлениями экстремизма и терроризма.

"Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны", — написал Дуров в своем телеграм-канале в четверг.

Он напомнил, что блокировка Telegram в России более двух лет назад произошла "под эгидой борьбы с терроризмом".

"Хотя мы и тогда не питали симпатии к террористам, с тех пор мы проделали большой путь по преодолению этих угроз. За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно", — сообщил он.

Дуров утверждает, что "при полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру".

По его словам, опыт работы Telegram в десятках стран на протяжении последних 6 лет показывает, что "борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга".

"Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы", — заявил основатель мессенджера.

Законодательная инициатива об отказе от блокировки мессенджера Telegram была подготовлена депутатами фракции "Справедливая Россия" Александром Иониным и Федотом Тумусовым. Они предлагают внести изменения в ст. 15.4 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации", дополнив её пунктом о том, что операторы связи не должны ограничивать доступ к тем интернет-сервисам, через которые госорганы распространяют официальную информацию в период действия режима повышенной готовности или ЧС.

Минкомсвязи законопроект не поддержало, сославшись на размытость формулировок и возможными после его принятия злоупотреблениями со стороны мессенджеров.

Мессенджер Telegram блокируется по решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Несмотря на критику Минкомсвязи, законопроект был на этой неделе внесен в Госдуму.