«Визовый центр Греции в Москве начнет работать с 29 июня 2020 года для подачи заявлений на визы с 09:00 до 15:00. Подача документов – только по предварительной записи онлайн. Выдача паспортов будет происходить с 16:00 до 18:00», — говорится в сообщении.

При посещении центра заявители должны будут соблюдать меры предосторожности, их настоятельно призывают не приходить при наличии симптомов коронавируса.

«На входе сотрудниками визового центра вам будет измерена температура, ношение масок и перчаток обязательно. Заявители без маски и перчаток не будут допущены в помещение. Поскольку большое скопление людей недопустимо, вас могут попросить подождать снаружи визового центра. При ожидании внутри помещения, пожалуйста, соблюдайте дистанцию 1,5-2 метра. Примите к сведению, что ваша запись будет перенесена на более позднюю дату, если у вас есть какие-либо симптомы COVID-19», — говорится в сообщении.

Желающим оформить визу в центре рекомендуют подготовить все документы заранее, чтобы избежать ожидания, и оплатить консульский сбор кредитной картой. Заявителям также настоятельно рекомендуют использовать услугу курьерской доставки для получения паспорта с визой.

Визовые Центры Греции в Санкт-Петербурге, Новороссийске и других городах России остаются закрытыми до дальнейшего уведомления. Поданные в них для оформления виз паспорта будут возвращены заявителям после возобновления работы.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России, сроки рассмотрения документов и стоимость греческой шенгенской визы не изменились. Перечень документов для получения визы также остался аналогичным тому, который требовался до пандемии. По данным туроператоров, в Греции ожидают появления информации о времени открытия границ между Грецией и Россией в начале июля.

Как сообщалось, Греция 15 июня возобновила международные рейсы и прием иностранных туристов. В аэропорту их тестируют на коронавирус. Эта страна – одна из наименее затронутых пандемией, за все время там подтверждено лишь 3112 случаев COVID-19, 183 человека скончались.