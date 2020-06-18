Глава региона подчеркнул, что с 21 июня в крае отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Краснодарский край из других регионов, "исключение — только для тех, кто прибыл из-за границы".
С приезжающих в регион туристов не будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.
"Мы не вносим в наше решение требование о наличии у каждого приезжающего на Кубань справки об отрицательном анализе на коронавирус", — отметил Кондратьев.
Как сообщалось, с 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого будут продолжаться мероприятия по поэтапному снятию ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.