"Ряд ограничений остается. Запрещается проведение общественных массовых мероприятий. Сохраняется обязательное ношение масок в закрытых помещениях. На въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура", — заявил Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба в четверг.

Глава региона подчеркнул, что с 21 июня в крае отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Краснодарский край из других регионов, "исключение — только для тех, кто прибыл из-за границы".

С приезжающих в регион туристов не будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.

"Мы не вносим в наше решение требование о наличии у каждого приезжающего на Кубань справки об отрицательном анализе на коронавирус", — отметил Кондратьев.

Как сообщалось, с 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого будут продолжаться мероприятия по поэтапному снятию ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.