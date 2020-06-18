"С 21 июня мы планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Проконтролировать весь поток, особенно в рамках курортного сезона, просто невозможно", — сказал глава региона.

Сократится и количество обсерваторов — они продолжат работать для прибывающих из-за рубежа.

"Все остальные смогут беспрепятственно въезжать и передвигаться по региону. Обязательное условие — мы должны знать, куда едет гость. Для этого будет достаточно письменного заявления отдыхающего", — отметил Кондратьев.

"Измерение температуры при въезде в край и ношение масок в помещениях останутся обязательными. Иметь на руках отрицательные результаты анализа на коронавирус тоже обязательно. Эти требования, исходя из эпидситуации, предъявляются ко всем, кто прибывает на наши курорты", — сказал он.