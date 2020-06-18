"С 1 июля в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора начнут работу детские оздоровительные организации — стационарные лагеря и санатории, имеющие медицинскую лицензию. Принимать они будут только детей из нашего края", — сказал Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба в четверг.

Как сообщалось, 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого будут продолжаться мероприятия по поэтапному снятию ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.