На этой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что если в каком-либо санатории произойдет локальная вспышка и будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором.

«Речь о превращении санатория в обсерватор была в первом варианте рекомендаций Роспотребнадзора, который позднее исключил эту меру. Между тем, главам регионов дали полномочия самим решать, когда, в каком формате и по каким правилам возобновлять работу санаторно-курортной отрасли. Из-за противоречивой позиции региональных властей туристы опасаются ехать на курорты Краснодарского края. По словам туроператоров, бронирования на июнь почти полностью прекратились», — рассказала она.

Как отметила Тюрина, люди стали чувствительнее к сообщениям властей, любое заявление может оказать влияние на спрос. «Именно поэтому так важны четкие сигналы и заявления со стороны властей. Например, Крым после однозначного сообщения об открытии туризма 1 июля стал отыгрывать спрос, а по Сочи наоборот – после информации о возможных ограничениях броней становится меньше», — пояснила она.

В свою очередь, региональные власти, по словам Тюриной, тоже оказались в сложной ситуации. С одной стороны, сезон необходимо открывать, иначе возникает реальная опасность банкротства санаториев и оздоровительных комплексов. А с другой – приезд отдыхающих может спровоцировать новую вспышку заболеваний коронавирусом.

Между тем, туроператоры сообщают о быстром восстановлении рынка за счет бронирований туров в Сочи и Крым на июль-сентябрь. «Большинство россиян выбирают поездки на август, поскольку опасаются возобновления карантинных ограничений. Средняя глубина продаж сократилась до недели. А вот желающих посетить курорты в первых рядах не очень много», — заключили в РСТ.

Карантин в Краснодарском крае действует до 21 июня, туристов могут принимать только санатории с медицинской лицензией, а также отели с номерным фондом не более 50 комнат. В такие отели туристы могут селиться без ограничений. Для заселения в санатории нужны справки об отсутствии коронавируса и контактов с заболевшими. Кроме того, 6 июня открылись парки, скверы, набережные, летние террасы ресторанов.