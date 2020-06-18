"Количество отдыхающих с каждым днем растет, и места размещения тоже должны открываться, быть готовыми принимать отдыхающих со всей страны. Если мы будем держать закрытыми гостиницы, тем самым создадим дефицит номерного фонда, и это приведет к росту цен. В итоге получится, что не мы управляем ситуацией, а ситуация управляет нами. Поэтому считаю, что все места размещения в Краснодарском крае без ограничений по номерному фонду и площади с 21 июня должны возобновить работу", — сказал Кондратьев.

При этом он отметил, что возобновление работы станет возможным только при жестком соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Все главы курортных городов единогласно поддержали решение главы региона.

Вместе с тем, руководитель краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина сообщила, что несмотря на сокращение случаев заболевания коронавирусной инфекцией, регион не достиг показателей, при которых можно полностью открывать средства размещения.

"В случае открытия гостиниц предлагаю обратить внимание хозяйствующих субъектов, что они должны выполнять рекомендации по организации питания в гостиницах. Кроме того, персонал перед допуском к работе должен сдать анализы на коронавирусную инфекцию", — сообщила Потемкина.

Как сообщалось, с 12 июня в крае возобновили работу небольшие отели фондом до 50 номеров.

С начала лета сотрудники министерства курортов работают в городах, которые начали принимать отдыхающих. В задачи мобильных групп входит контроль туристического трафика, проходящего через вокзалы и аэропорты. Сотрудники проверяют действующие санатории на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Также требования предъявляются к персоналу здравниц, дезинфекции номеров, мест общего пользования и территории.

В прошлом году турпоток на курорты Краснодарского края составил более 17 млн человек.