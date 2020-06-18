С июня авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять рейсы в Минеральные Воды 2 по вторникам и субботам. Авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению рейсов в Краснодар по средам и воскресеньям.
С 22 июня по три раза в неделю запланированы авиаперелеты в Сочи авиакомпаниями Red Wings и "Россия". Полеты будут осуществляться каждый день, кроме среды. Также в летнем сезоне рейсы в Анапу заявили авиакомпании "Нордавиа" по четвергам с 25 июня и "Россия" — по понедельникам и пятницам с 26 июня.
Пресс-служба напоминает, что в летнем расписании нижегородского аэропорта по-прежнему остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону, Омск, Казань и другие российские города.
В настоящее время пассажирам, прибывающим из других субъектов РФ в Нижний Новгород, больше не требуется прохождение обязательной изоляции. Исключение составляют граждане, прилетевшие из-за границы.