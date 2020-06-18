Так, Smartavia с июня начала прямые регулярные рейсы в Симферополь раз в неделю по четвергам. С 22 июня рейсы по этому направлению трижды в неделю запланировала авиакомпания "Россия". Red Wings с 24 июня также приступает к выполнению рейсов с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям. Кроме того, уже ведутся продажи на рейс с июля авиакомпании "Северный ветер", которая планирует полеты по понедельникам и четвергам.

С июня авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять рейсы в Минеральные Воды 2 по вторникам и субботам. Авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению рейсов в Краснодар по средам и воскресеньям.

С 22 июня по три раза в неделю запланированы авиаперелеты в Сочи авиакомпаниями Red Wings и "Россия". Полеты будут осуществляться каждый день, кроме среды. Также в летнем сезоне рейсы в Анапу заявили авиакомпании "Нордавиа" по четвергам с 25 июня и "Россия" — по понедельникам и пятницам с 26 июня.

Пресс-служба напоминает, что в летнем расписании нижегородского аэропорта по-прежнему остаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону, Омск, Казань и другие российские города.

В настоящее время пассажирам, прибывающим из других субъектов РФ в Нижний Новгород, больше не требуется прохождение обязательной изоляции. Исключение составляют граждане, прилетевшие из-за границы.