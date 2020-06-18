"Наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", — сказал он на совещании правительства.

Так, отметил глава правительства, за последние два дня число выявленных новых случаев составляет менее 8 тыс. человек, а темпы суточного прироста заболевших составляет в среднем 1,4%.

"Все это дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений", — сказал Мишустин.

По его словам, к настоящему моменту 53 региона страны перешли к первому этапу снятия ограничений, а еще восемь — ко второму.

"Важно отметить, что этот процесс идет постепенно. Мы видим, что ослабления не дают роста числа новых случаев", — добавил Мишустин.