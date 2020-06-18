"В 2019 году Сочинский национальный парк вошёл в число самых посещаемых природных территорий России. На его площади расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Национальный парк — это бренд, один из символов Сочи и Краснодарского края. Мы обязаны использовать весь его туристический потенциал, сделать его природные богатства максимально доступными каждому жителю страны", — сказала журналистам министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева в четверг.

Она от метила, что "новые маршруты помогут раскрыть новые грани Сочинского национального парка, показать его туристам с неожиданной стороны, открыть заново уникальную природу Юга России".

В свою очередь, генеральный директора ФГБУ "Сочинский национальный парк" Павел Хоценко сообщил, что на территории нацпарка в 2020 году откроется около 150 туристических маршрутов.

"Бережное отношение к уникальной природе нацпарка является главным приоритетом, и все новые маршруты будет созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства", — подчеркнул генеральный директор.

Он добавил, что на территории нацпарка планируется создать пешеходную тропу, которая пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. На данный момент проводятся проектные работы, обсуждаются объекты показа, которые могут быть расположены на маршруте.

"Уже в этом году одним из новых туристических маршрутов станет "Лиановая пещера", расположенная в Адлерском участковом лесничестве. Перед выходом на маршрут жителям и гостям курорта необходимо будет взять с собой альпинистское снаряжение", рассказал Хоценко.

Он напомнил, что на территории нацпарка расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них — знаменитый сочинский парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.

Кир ез