"Есть регламент, в котором четко прописано, что нужно делать в такой ситуации. В случае выявления заболевшего санаторий или гостиница переквалифицируется в обсерватор", — сказал Кондратьев.

Он также подчеркнул важность своевременного тестирования на COVID-19 всех, кто заселяется в гостиницы и дома отдыха.

"Думаю, что администрации гостиничных комплексов серьезно отнесутся к этому требованию Роспотребнадзора. Руководство средств размещения должно в полной мере ощущать ответственность", — отметил глава региона.

При этом губернатор пока не готов сказать, какие виды отдыха могут быть запрещены в летний сезон 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

"Пока не могу сказать, что какие-то виды отдыха представляют потенциальную угрозу с точки зрения распространения инфекции, и мы их не откроем. Все будет зависеть от текущей обстановки", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край с 21 июня ослабит эпидемиологический контроль за въезжающими на территорию региона туристами. Сократится количество обсерваторов — они продолжат работать для прибывающих из-за рубежа. Останутся обязательными измерение температуры при въезде в край и ношение масок в помещениях.